Karine et Tony – L’Incartade compagnie TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, vendredi 2 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-02 20:30 – 22:00

Gratuit : non 11 € / 15 € Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Théâtre. Des années 90 aux années 2010, de Nirvana à Lady Gaga, de la cour du lycée aux « afterworks », deux comédiens racontent l’histoire de Karine et Tony. Entre souvenirs attendrissants et franches rigolades, grosses looses et petites victoires, nous accompagnons nos deux héros dans leur quotidien et la magie des petits riens. Après « Pierre & Martine » et « Bernard & Claudine », « Karine & Tony » est la troisième trilogie conçue par Céline Lemarié et Aurélien Mallard. Un peu comme Star Wars, mais en moins cher… sauf qu’avec nous, c’est vous qui décidez de la fin. Conclusion d’une trilogie sur deux soirs au TNT ! Écrit et interprété par Céline Lemarié et Aurélien Mallard. Durée : 1h30 Représentations les 2 et 3 février 2024 à 20h30

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/