Nafas TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, jeudi 1 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-01 20:30 – 21:30

Gratuit : non 11 € / 15 € Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Concert. Fañch et Marie se sont rencontrés au détour de la musique traditionnelle bretonne et ont décidé d’unir leurs deux souffles (Nafas en indonésien veut dire souffle) pour porter un projet plus personnel et plus intimiste. Leur répertoire écume un large spectre, des musiques traditionnelles du monde à des standards de jazz en passant par la chanson française, ils n’oublient pas non plus leurs racines à coups de gwerz et de mazurka. Quelques compositions personnelles viennent étoffer leur répertoire. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous imprégner de ces douces mélopées sorties de leurs souffles entremêlés … François Roussin Le Texier à l’accordéon et Marie Le Ferrand au chant, toy piano, Kalimba, Mélodica… Durée : 1h

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/