Pierre et Martine – L’Incartade compagnie TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, samedi 27 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-27 12:00 – 13:30

Gratuit : non 11 € / 15 € ou 20 € avec l’offre déjeuner-spectacle Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Théâtre. Trois histoires pour deux héros. Notre Martine est inspirée de la Pépette qui part en vacances, de Renaud. Elle a autant de chance et est aussi attachante. Son histoire, tantôt racontée, tantôt jouée, nous renvoie dans les années 90, les bals de camping et les amitiés qui font tout perdre. Il y a Martine, et il y a Pierre, qui ne demandent qu’à aimer. Entre les apéros avec ses potes, les soirées au Looksor et sa gentillesse, Pierre s’y perd. On s’y attache à ces deux anti-héros. Au point d’avoir envie de les voir se rencontrer. Pourquoi pas ? Mais connaîtront-ils une fin heureuse ou malheureuse ? Ce sera au public d’en décider… Le début d’une trilogie ! Écrit et interprété par Céline Lemarié et Aurélien Mallard. Durée : 1h30

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/