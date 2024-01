Bernard et Claudine – L’Incartade compagnie TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, samedi 27 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-27 20:30 – 22:00

Gratuit : non 11 € / 15 € Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Théâtre. Cette trilogie racontée se balade entre les 9 ans de Bernard et les 40 ans de Claudine. C’est comme un petit voyage dans nos quotidiens, avec amour, bienveillance et sens de l’autodérision. Ces deux personnages, leurs familles, leurs amis sont tellement proches de nous qu’on s’y reconnaît souvent. Si ce n’est pas soi, on les a déjà rencontrés. On grimpe sur le monument aux morts, on échange un premier baiser, on fait la fête ou on se prend la tête. On part en vacances pour vivre des choses simples, et on traverse l’adolescence du grand. On se demande qui on est, si on a bien fait, bien choisi. On tente de s’échapper en super 5, mais pour aller où ? Et pourquoi ? Pour mieux revenir ? Ça, c’est le public qui décidera. Le second opus de la trilogie ! Écrit et interprété par Céline Lemarié et Aurélien Mallard. Durée : 1h30

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/