La Bonne Aventure – Cie la Lune Rousse TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, jeudi 25 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-25 20:30 – 21:30

Gratuit : non 11 € / 15 € Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Théâtre. Après Londres, Tokyo, Paris, New York, Sao Paulo, Genève et Darjeeling, Ana Blavatskaïa fait exceptionnellement halte à Nantes ! Dompteuse de tables, tourneuse d’esprits, en contact permanent avec les mondes parallèles, elle lit entre les lignes du temps et de l’espace, et répond à toutes les questions que votre âme abrite. Amour, Hasard, Chance, Destin n’ont aucun secret pour elle. Questionnez, elle répondra dans la langue des esprits : celle de contes, des chansons, des énigmes ou des devinettes… Avec Anne-Gaël Gauducheau (et les esprits du lieu). Durée : 1h Dans le cadre des Nuits de la Pleine Lune du TNT

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/