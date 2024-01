Babet TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, samedi 20 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-20 20:30 – 21:30

Gratuit : non 11 € / 15 € Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Concert. Ce concert de Babet et Ludovic Leleu vous propose une plongée dans l’univers de Babet avec des morceaux de ses trois albums, et plus particulièrement de son dernier, “La Promesse”. Babet chante, joue du violon et de la guitare folk, Ludovic l’accompagne aux claviers, à la guitare électrique et au chant. Un concert pour découvrir le nouvel album de Babet, sorti en 2023, avant de repartir en tournée avec le groupe Dionysos. Durée : 1h Dans le cadre des BIS 2024 (Biennales Internationales du Spectacle)

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/