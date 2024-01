Murmur TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, jeudi 18 janvier 2024.

Concert. Pudique et volcanique, le trio angevin Murmur tisse des compositions originales, tendres et envoûtantes, parfois puissantes, avec des mélodies simples et sincères évoquant à la fois l’introspection et les grands espaces. Une petite bulle inclassable, un nuage suspendu entre folk et jazz, entre Nick Drake et Rabih Abou-Khalil, Feist et PJ Harvey… En live, leur complicité laisse une belle place au silence, à l’improvisation et aux corps parfois habités. Avec Alexandre Raux à la guitare et aux percussions, Jean-François Ferchaud à la basse et aux percussions, et Frédérique Espinasse au saxophone ténor, ukulélé et au chant. Durée : 1h20 Dans le cadre des BIS 2024 (Biennales Internationales du Spectacle)

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes

