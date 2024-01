Cocodri + Joi N’Juno – Showcase BIS TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, mercredi 17 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-17 20:30 – 22:00

Gratuit : non 5 € Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Cocodri (folk + beatbox from Les Bords de Loire) : Cocodri remonte les courants musicaux. Il ruisselle dans les valses blues, sue le bayou, se gonfle de swing, déborde d’enthousiasme rock, bruisse des vagues bluegrass, folk et rap. En trio sur la berge, Cocodri vous invite à un voyage musical dynamique.> Avec Gaëtan Durandière à la guitare et au chant, Simon Claude au beatbox, banjo et chant, et Jidé Jouannic à la contrebasse et aux choeurs Concert suivi de :Joi N’Juno (afro disco house Dj set) : Joi N’Juno est le nouveau projet de Damny, musicien et chanteur de La Phaze, également musicien, en tournée aux côtés de Manu Chao. Il propose un retour aux sources des musiques qui ont bercé son enfance en mélangeant l’Afrobeat avec des percussions tropicales et la Disco-House dans un concentré d’énergie positive et addictive.> Avec Damny Baluteau Durée : 1h30 Dans le cadre des BIS 2024 (Biennales Internationales du Spectacle)

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/