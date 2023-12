Jazzango Trio TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, 6 janvier 2024 19:30, Nantes.

2024-01-06

Horaire : 20:30 21:45

Gratuit : non 13 € / 9 €Hors frais de location Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Concert. « Jazzango » c’est l’alliance haute en couleurs de la voix d’ Emmanuelle Braud et de l’accordéon de Virginie Trognon. La complicité et le plaisir de dialoguer en musique illuminent les prestations de ces deux musiciennes. Elles partagent sans compter leurs sensibilités et leurs émotions. Et quand la guitare universelle de Daniel Givone les rejoint, la musique s’envole…. Entre la rage et la sensualité du tango, le swing du jazz ou encore la poésie de la chanson française, ce trio vous emmène dans un univers musical unique et généreux, un instant hors du temps. Emmanuelle Braud, chantVirginie Trognon, accordéonDaniel Givone, guitare. Durée : 1h15

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/