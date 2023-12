La grande conférence sur le champ lexical : de l’invective du moyen-âge à nos jours TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, 5 janvier 2024 19:30, Nantes.

2024-01-04

Horaire : 20:30 21:30

Gratuit : non 13 € / 9 €Hors frais de location Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Humour. Laissez-vous surprendre par la richesse de notre douce langue. Ribaud, mordille, grippeminaud et autres mots au charme désuet, quoique quelque peu caustique, n’auront plus aucun secret pour vous. Malheureusement pour eux, les conférenciers ont un don indéniable pour accumuler les catastrophes… N.B : Cette conférence est tenue par des professionnels. Ne la rejouez pas chez vous sans supervision. Nous déclinons toute responsabilité sur tout accident lors de joutes verbales agrémentées de noms d’oiseaux suite à cette causerie. de Hélène Tisseau Avec Hélène Tisseau et Romaric DubreuilMise en scène : Kévin Cohéléac’h. Durée : 1h Représentations jeudi 4 et vendredi 5 janvier 2024 à 20h30

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/