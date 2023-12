Barbu TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, 5 janvier 2024 14:00, Nantes.

2024-01-03

Horaire : 15:00 15:50

Gratuit : non 8 € hors frais de location Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Concert pour jeune public. Julien Barbu et sa soeur Little Barbu ont créé dans leur chambre un spectacle à vous faire recracher les petits pois par le nez ! Entre chansons humoristiques et musiques turbulentes, les deux petits derniers de la famille Barbu défendent activement le droit aux bêtises et à la rigolade ! De et avec Émilie Drouet et Julien Berteaux Durée : 50 min. Public : à partir de 3 ans Concerts du 3 au 5 janvier 2024 à 10h30 et à 15h

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/