Les Moz’arts de la Table TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, 28 décembre 2023 19:30, Nantes.

2023-12-30

Horaire : 20:30 21:50

Gratuit : non 13 € / 9 € – hors frais de locationTarifs 31 décembre : 25 € / 20 € – hors frais de location Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Spectacle musical. Quel est le point commun entre la chanson et la cuisine ? Ce sont toutes deux des métiers de bouche ! La Cie des Zingues vous propose sa nouvelle recette du succès : la « Rigolade de chansons à la sauce en tubes retournés et sa farandole d’arrangements à ma façon tatatatin », ou comment allier subtilement « oreille fine et fine bouche », en transformant avec humour et dérision, des standards de la chanson en ode au bon boire et au bien manger. Casseroles, verres à pied, moulin à poivre et couverts à salade font partie de l’orchestre… Pour un voyage musico-copieux qui vous laissera un bon petit goût de « reviens-y » ! De et avec Aurèle Salmon, Luc Ar Moal et Marie Le Ferrand / Compagnie des Zingues Durée : 1h20 Représentations :du jeudi 28 au samedi 30 décembre 2023 à 20h30dimanche 31 décembre 2023 à 20h30 et à 23h

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/