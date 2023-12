Les Poux symphoniques : L’éveil TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, 24 décembre 2023 09:30, Nantes.

2023-12-29

Horaire : 10:30 10:55

Gratuit : non 8 € hors frais de location Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Spectacle musical jeune public. Les Poux symphoniques proposent une approche sensible de la littérature pour transmettre le goût de la lecture dès le plus jeune âge. Comme l’enfant se définit malgré tout par l’imitation plus ou moins nette des « modèles » adultes, il faut lire ! Et si l’on tient le livre au cœur d’un moment de partage avec la musique complice, alors le plaisir de lire devient à la fois visible et audible ! A partir d’une sélection de livres illustrés, les Poux symphoniques créent une ambiance sonore et des musiques originales inspirées par l’univers de chaque ouvrage. Avec Frédéric Praud et Cédric Goyat Durée : 25 min. Public : à partir de 6 mois Représentations les 24, 28, 29 et 30 décembre 2023 à 10h30

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/