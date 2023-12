Douce heure TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, 27 décembre 2023 19:30, Nantes.

2023-12-27

Horaire : 20:30 21:10

Gratuit : non 13 € / 9 €Hors frais de location Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Spectacle musical. Dans un monde qui va trop vite, laissez vous emmener à travers les paysages sonores de Florian Chaigne et la magie visuels des manipulations de Pich. L’un puise son inspiration avec son vibraphone, archet, caisse claire, œuf sonore… L’autre s’aide de cerceaux, bâtons, balles. La force du duo se trouve dans leur complicité où rythme, musique et mouvements se mélangent. Un spectacle à regarder et à écouter qui invite le public à la rêverie, à se poser, respirer, écouter… Avec Pich et Florian ChaigneMise en scène : Juliette AllauzenDurée : 40 min.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/