Adama & Aboko TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, 20 décembre 2023 14:00, Nantes.

2023-12-24

Horaire : 15:00 15:40

Gratuit : non 8 € hors frais de location Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Spectacle musical jeune public. « Adama & Aboko » est un conte musical métissé et poétique qui retrace le parcours d’une jeune femme, guidée par son ancêtre, Aboko le Sage. Grâce à son pouvoir, ce dernier peut accompagner Adama au cœur de ses origines en la faisant voyager à travers ses rêves. Via le regard d’Adama et ces années écoulées faites de traditions, de métissage, de douleur, d’espoirs et de partage, c’est une certaine histoire de la musique qui nous est contée. De la musique africaine, en passant par le negro-spiritual, le blues et le gospel, le jazz et les musiques du monde nous arrivent. de et avec Dana Luciano et Simon Nwambeben Durée : 40 min. Public : à partir de 5 ans Représentations les 20, 22, 23 et 24 décembre 2023 à 15h

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/