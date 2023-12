J’ai mis une jupe – de et avec Claudia Nottale TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes J’ai mis une jupe – de et avec Claudia Nottale TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, 21 décembre 2023 19:30, Nantes. 2023-12-21

Horaire : 20:30 21:30

Gratuit : non 13 € / 9 € hors frais de location Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Solo de clown. Elle attend son amoureux pour l’ultime rencontre… Le parcours initiatique d’un clown qui interroge éperdument les mots d’une femme d’un autre temps. Son corps n’en fait qu’à sa tête, habité malgré lui par une force inconnue. Ce clown si singulier est pourtant comme une âme sœur qu’on aurait pu chercher sans le savoir et ne jamais rencontrer. de et avec Claudia Nottale Durée : 1h TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/ Détails Heure : 19:30 - 20:30 Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Code postal 44000 Lieu TNT - Terrain Neutre Théâtre Adresse 11 Allée de la Maison Rouge Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville TNT - Terrain Neutre Théâtre Nantes Latitude 47.21244375200001 Longitude -1.5521384489999832 latitude longitude 47.212443752, -1.552138449

TNT - Terrain Neutre Théâtre Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/