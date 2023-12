Trois ruptures TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 13 € / 9 € hors frais de location Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Théâtre. Trois couples, trois histoires, trois ruptures. Malgré leur singularité, ces couples ont un point commun, quelque chose les sépare : un chien pour l’un, un pompier pour l’autre, un enfant pour le troisième. Une femme prépare un somptueux repas pour annoncer à son compagnon qu’elle le quitte. Un homme confie à sa femme qu’il est tombé amoureux d’un homme. Un couple, dépassé par sa parentalité, réfléchit à se débarrasser de l’enfant. Plongez avec une bonne dose d’humour noir dans l’intimité de ces couples, au moment où tout bascule… de Rémi De VosMise en scène : Marie HaméonAvec Manon Béchieau et Guewen Orhon / Cie Foule Durée : 1h Représentations samedi 16 et dimanche 17 décembre 2023 TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

Détails
Catégories d'Évènement: Loire-Atlantique, Nantes
Code postal 44000
Lieu TNT - Terrain Neutre Théâtre
Adresse 11 Allée de la Maison Rouge
Ville Nantes

