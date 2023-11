Sébossa : Six pieds sur terre TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, 8 décembre 2023, Nantes.

2023-12-08

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non 13 € / 9 €Hors frais de location Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Concert. Ce trio vocal et instrumental pose des textes poétiques en français sur des standards de musique brésilienne. Les mélodies de Chico Buarque, Gilberto Gil, Tom Jobim, chantées à une, deux ou trois voix, se parent ainsi de nouvelles intonations. A leur tour, les harmonies chaleureuses de la guitare et les rythmes chaloupés de bossa nova, choro ou samba ,soulignent les mots aux accents de liberté, de plaisir, d’apaisement… Laissez-vous emporter par ce trio complice et complet qui entremêle les sons et les mots, et vous apporte le Brésil sur le pas de votre porte ! « Six pieds sur terre, la tête posée dans les étoiles, les pieds glissés dans nos sandales, Nous partons pour un long voyage… » Jean-Jacques Limeul, guitare et chant,Stéphanie Robert, chant et percussions,Joël Vaillant, flûte, chant et percussions. Durée : 1h30 Concerts du 7 au 9 décembre 2023 à 20h30

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/