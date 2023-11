Éclats de rire en cocotte TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, 3 décembre 2023, Nantes.

2023-12-03

Horaire : 17:30 18:05

Gratuit : non 8 € hors frais de location Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Spectacle jeune public. Dans ce spectacle sans paroles, les enfants et les plus grands deviennent clients du restaurant « Chez Cocotte ». Cocotte, c’est la drôle de mime qui va préparer la recette du jour autour de bruitages et de sons de cuisine réalisés par Toto, son acolyte-musicien. de et avec Céline Roucher et Jean-Philippe Laur – Compagnie l’Atelier Flottant Durée : 35 min. Public : de 6 mois à 3 ans

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/