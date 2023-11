Juliette Greco, la femme – par Caroline Montier TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, 2 décembre 2023, Nantes.

2023-12-02

Horaire : 20:30 21:35

Gratuit : non 13 € / 9 € hors frais de location Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Concert. Immorale, scandaleuse, séductrice effrontée, Juliette Gréco a incarné le désir, la passion, mais surtout la liberté, au risque de choquer les mœurs de son temps. Liberté de penser, d’aimer, de chanter et de faire descendre la poésie dans la rue. Choisissant ses interprètes, et non des moindres, celle qui revendiqua avoir « vécu comme un homme », et qui s’est toujours battue pour l’indépendance des femmes, a laissé parler les hommes de son temps de La Femme, une et multiple, avec admiration, cruauté parfois, mais respect toujours et surtout avec beaucoup d’humour. Depuis son piano, accompagnée d’un contrebassiste, Caroline Montier nous fait redécouvrir quelques joyaux souvent méconnus des plus grands poètes des années 60 et 70. Caroline Montier au piano et au chantSylvain Dubrez à la contrebasse Durée : 1h05 Concerts les 2 et 3 décembre 2023

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/