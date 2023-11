A Thousand Whales TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, 2 décembre 2023, Nantes.

2023-12-02

Horaire : 18:30 19:30

Concert. Les « milles baleines » se laissent porter par des courants nébuleux, habités par un rock singulier, engagé ou parfois déjanté. Entre ballades progressives et impulsions brutes, leur sensibilité et leur ambigüité vous transporteront dans leur univers tumultueux. C’est au terme d’une année de travail que le groupe vous donne rendez-vous pour ce concert, impatient de partager sa musique. Milo de Rauglaudre, chant,Léo Vaugirault et Kevin Collet, guitare électrique, Baptiste Burgaud, batterie. Durée : 1h

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes

