Barbara amoureuse – par Caroline Montier TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, 1 décembre 2023, Nantes.

2023-12-01

Horaire : 20:30 21:35

Gratuit : non 13 € / 9 € hors frais de location Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Concert. Tout au long de sa vie Barbara a chanté l’Amour, ses Amours, tour à tour tendres, passionnelles, orageuses… Silhouette mince et brune, timbre clair et profond, c’est avec une ressemblance troublante que Caroline Montier interprète au piano les chansons d’amour connues et moins connues de la longue dame brune. Durée : 1h05

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/