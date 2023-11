Cargo Winch TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, 4 novembre 2023, Nantes.

2023-11-04

Horaire : 20:30 21:55

Gratuit : non 13 € / 9 € hors frais de location Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Concert. Dans un esprit mutin, les marins-chanteurs de la compagnie s’attaquent aux standards de la chanson française sur le thème de la mer, la Bretagne et les bateaux… Coquillages et crustacés : belons, crépidules, rigadeaux sont cuisinés tour à tour façon Don Cabillaud… De l’humour, de belles chansons revisitées au programme de cette croisière pas comme les autres…Avec Aurèle Salmon, Luc Ar Moal, Christophe Lelu au chant, Loïc Le Normand à l’accordéon et à la guitare. Durée : 1h25 Concerts du 2 au 4 novembre 2023 à 20h30

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/