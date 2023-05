Fane Desrues et Laetitia Velma TNT – Terrain Neutre Théâtre, 21 avril 2023, Nantes.

Gratuit : non 13 € / 9 € réduit Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Concert. Ce duo féminin au piano-chant nous distille des tranches de vie où l’intime se joint à une jolie pudeur pour nous faire découvrir avec humilité les versants d’une vie pleine et intense. Un répertoire original dans une veine ouvertement cinématographique, et avec un minimalisme enchanteur, évoquant à la fois Philip Glass et la pop onirique d’Agnes Obel. Durée : 1h

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/