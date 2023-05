Chansons aux pommes TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 15:00 15:35

Gratuit : non 8 € Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr- www.billetreduc.com Une cuisinière de la Cuisine Centrale municipale a reçu une drôle de commande de la part de son chef de service : 3 kilos de chansons ! Elle décide de relever le défi et de raconter en chansons la vie de Nono le navet, de sa naissance dans une ferme urbaine jusqu’au composteur. Avec Cécile Le Guern de Antoine BartoneMise en scène : Daphné Godefroy et Cyrille Gérard Public : à partir de 6 ans Durée : 35 min. TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

TNT – Terrain Neutre Théâtre
11 Allée de la Maison Rouge
Nantes
Loire-Atlantique
02 40 12 12 28
https://www.tntheatre.com

