La B.I.L.E. (Brigade d’Intervention Littéraire Équilatérale) TNT – Terrain Neutre Théâtre, 25 mars 2023, Nantes.

2023-03-25 Représentations les 25 et 26 mars 2023

Horaire : 20:30 21:40

Gratuit : non 13 € / 9 € réduit Billetterie : – 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Représentations les 25 et 26 mars 2023

Habillés de fracs ou queues-de-pie, coiffés de galurins classieux, chaussés de galoches rouges, voici les gentlemen de la Brigade. Ces messieurs prêtent leur voix au service de textes éclectiques pour un moment de douceur culturelle (très) riche en émotions. Lectures variées, art du conte, c’est un théâtre lecturé comme on en voit peu, qui revisite les classiques comme les œuvres plus contemporaines. Un petit bonbon littéraire, truculent et poétique ! Écrit et interprété par Bertrand Rabaud, Christophe Hamon et François Gentilhomme Mise en scène : Karine Dubé Durée : 1h10

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/