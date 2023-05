Avare, forme synthétique d’1h de la célèbre pièce de Jean-Baptiste Molière TNT – Terrain Neutre Théâtre, 24 mars 2023, Nantes.

2023-03-24 Représentations les 23 et 24 mars 2023 à 20h30

Horaire : 20:30 21:30

Gratuit : non 13 € / 9 € réduit Billetterie : – 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Représentations les 23 et 24 mars 2023 à 20h30

Un échafaudage. Des flight case. Des câbles. Des projecteurs… et deux régisseurs. Ils sont en train d’équiper le plateau en son et lumière pour la compagnie qui viendra prochainement jouer en ces lieux « L’Avare » de Molière. Habitués à ce texte, ils le connaissent par cœur et décident, pour se distraire, de nous offrir une forme synthétique d’une heure. Ils sont deux pour incarner tous les personnages, mais l’un comme l’autre n’ont qu’une seule envie, jouer Harpagon ! De et avec Laurent Péan, avec Delphine Aranega Création musicale : David Parmé Durée : 1h

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/