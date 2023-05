Piafs – de et avec Vincent Forestier TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 13 € / 9 € réduit Billetterie : – 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Représentations du 16 au 18 mars 2023 à 20h30 « Piafs ! » c’est d’abord un clown qui s’ignore : Bernard Colvert. Ornithologue passionné, fervent défenseur du droit des oiseaux à exister mais également champion de la catastrophe, du loupé et du renversé. Il reprend le flambeau de l’association « Un oiseau pour ami, un oiseau pour la vie », suite à la disparition idiote de l’ancien président… Sa volonté de bien faire n’a d’égal que sa maladresse et c’est un véritable parcours du combattant qu’il va devoir affronter pour mener à bien sa conférence. Avec Vincent ForestierMis en scène par Élise Ouvrier-Buffet et Louis GrisonProduit par le Collectif Mobil Casbah Durée : 55 min. TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

