Gratuit : non 8 € Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr- billetreduc.com Marionnettes traditionnelles. Porté par l’univers musical de Fannytastic, Polichinelle se joue de tout sans aucune limite, du marionnettiste au public, en passant par la loi qu’il fait danser, jusqu’à la mort dont il finit par se débarrasser, il n’a peur de rien et ne recule jamais… Héritier du « Guignol du passage » à Saint Brieuc, créé par son arrière grand-père en 1933, Geoffrey Saumont commence sa carrière artistique avec le théâtre de Guignol, puis découvre le Pulcinella italien. Il pousse sa formation chez un maître sculpteur renommé, Pietr Rezacovia, à Prague, puis apprend l’art de la Guaratelle italienne chez son maître, Bruno Leone, à Naples. Ce dernier lui enseigne tout ce qu’il faut savoir sur l’art du Pulcinella et de sa technique si particulière. Tout public à partir de 5 ans Durée : 50 min. TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

