Représentations du 12 mars au 2 avril 2023 :les dimanches à 17h30

Horaire : 17:30 18:15

Gratuit : non 8 € Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr- www.billetreduc.com Représentations du 12 mars au 2 avril 2023 :les dimanches à 17h30 Y’a plus qu’à est un spectacle musical qui met en scène un troubadour face à sa passion, un personnage qui se joue des moments pour simplement créer et partager son histoire, ses doutes, son interrogation face au monde qui l’entoure. Un moment d’échange, de poésie et de rires partagés Public : à partir de 2 ans Durée : 45 min. TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

TNT – Terrain Neutre Théâtre
11 Allée de la Maison Rouge
Nantes 44000
02 40 12 12 28
https://www.tntheatre.com
8 € 
Billetterie :
- 02 40 12 12 28
- lekiosquenantais.fr
- www.billetreduc.com

