Résonance_s TNT – Terrain Neutre Théâtre, 11 mars 2023, Nantes.

2023-03-11 Représentations du 10 au 12 mars 2023

Horaire : 20:30 21:40

Gratuit : non 13 € / 9 € réduit Billetterie : – 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Représentations du 10 au 12 mars 2023

Drame de science-fiction dans un monde automatisé où la singularité semble ne plus avoir sa place.Un seul rouage grippé dans l’usine d’assemblage, et c’est toute la productivité qui en pâtit. Dans son bureau, DOC reçoit D8, un androïde qui ne tient plus correctement ses cadences, afin d’identifier son bug et le corriger. Mais dans ce monde automatisé où la singularité semble ne plus avoir sa place, rectifier ne sera peut-être pas suffisant. DOC redoute un phénomène bien plus dévastateur qu’un défaut de programmation : celui de la résonance. de Corentin Praud et Claire Bouvier Avec Claire Bouvier, Anaëlle Le Clère, Nathan Sorin, Clara Chamoux, Julia Le Baron et Lula LucasChorégraphié par Clara Chamoux Durée : 1h10

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/