La peau d’Elisa – de Carole Fréchette TNT – Terrain Neutre Théâtre, 7 mars 2023, Nantes.

2023-03-07

Horaire : 20:30 21:45

Gratuit : non Tarif plein : 13€ Tarif réduit : 9€ tout public

Une perle rare de poésie et de finesse, ce seul en scène est tout à la fois drôle, subtil et bouleversant. C’est l’histoire d’une femme de chair, d’os et de sang, qui se livre à un étrange rituel. Avec délicatesse, elle raconte des histoires d’amour. Des histoires vraies. Elle insiste avec minutie sur tous les détails intimes : le cœur qui bat, les mains moites, le souffle court, la peau qui frémit sous les doigts. Tour à tour, elle évoque le souvenir du fou Siegfried, de l’impatient Jan, du tendre Edmond, de la boulotte Ginette et de l’incroyable Anna… Qui est-elle, cette femme au passé multiple et pourquoi raconte t-elle tout cela ? Au fil de ses récits, elle livre enfin le secret insensé qu’un jeune homme lui a confié un jour, dans un café. « La peau d’Elisa », sublime seul en scène à voir absolument, par la compagnie Bande de Sauvages. De Carole Fréchette avec Karine Dubé, sur une mise en scène de Christophe Hamon.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 0240121228 http://www.tntheatre.com