THÉÂTRE EN ESPAGNOL – Diario de una jaula TNP Villeurbane – Salle Jean Vilar, 26 mai 2023, Villeurbanne. THÉÂTRE EN ESPAGNOL – Diario de una jaula Vendredi 26 mai, 20h30 TNP Villeurbane – Salle Jean Vilar Gratuit sur réservation Melilla, 17 juillet 1936. L’Espagne ne sera plus jamais la même pour personne. La peur s’empare de la population et, dans la prison Victoria Grande, huit femmes sont emprisonnées. Chaque femme porte le poids d’une vie faite de complications qui se reflètent dans leur quête permanente de liberté. Amitié, amour et conflits quotidiens suivent ce groupe de femmes incarcérées. Les geôlières sont les seules à avoir accès au monde extérieur. Trois hommes purgent également une peine : survivre dans le travail qui leur a été assigné, avec plus ou moins de lucidité, mais avec l’humanité que leur permet une guerre. Cette création donne une voix à toutes les femmes et tous les hommes qui, malgré un contexte difficile et des circonstances de vie compliquées, ont continué de se battre pour la liberté : la liberté d’aimer, de ressentir, de penser qu’un jour tout peut changer, que la guerre se terminera et que nous serons avec nos proches, la liberté de rêver… même prisonniers d’une cage. TNP Villeurbane – Salle Jean Vilar Place Lazare-Goujon, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.univ-lyon3.fr/meraki-2-festival-international-de-theatre-universitaire »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

