La force qui ravage tout TnBA – Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine Bordeaux, 5 mars 2024, Bordeaux.

La force qui ravage tout 5 – 8 mars 2024 TnBA – Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine Tarifs : de 8 € à 26 €.

« Alors ça t’a plu » ? Un jeune couple, deux femmes politiques et un fonctionnaire se posent mutuellement cette question après avoir assisté à un opéra baroque italien, L’Orontea de Cesti.

Comme tant d’autres spectateurs au sortir d’un théâtre. Cette discussion esthétique va entrainer désaccords de perception, incapacités à nommer, pentes glissantes. Au point de bouleverser totalement leurs vies : un homme fade se révèle d’une soudaine attractivité, une députée tombe amoureuse de son adversaire politique, une autre réorganise sa vie en fonction de ses amants.

Pour mieux révéler ce grand chambardement des sentiments, le touche-à-tout David Lescot (comédien, metteur en scène, dramaturge, prolifique auteur de théâtre jeunesse) choisit pour la deuxième fois la forme de la comédie musicale. On retrouve d’ailleurs l’ensemble des musicien·nes-comédien·nes qui composaient Une femme qui se déplace. Opéra, joutes verbales, music-hall, pas de danse, s’entrechoquent dans une grande fête théâtrale qui questionne la nécessité de l’acte artistique autant que la puissance de l’amour.

Pris dans un effet miroir, le public plonge tout entier avec cette formidable troupe dans un bouillon émotionnel, drôle et relevé.

TnBA – Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine 3, place Renaudel, 33800 Bordeaux

Pierre Planchenault