Othello au théâtre ! TnBA – Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, 22 février 2023, Bordeaux.

Tarifs : de 8 à 26 €.

Rendez-vous au Théâtre national de Bordeaux en Nouvelle-Aquitaine pour assister à l’incontournable pièce de Shakespeare : Othello !

D’aventures guerrières en tempêtes, de mariage secret en noces sanglantes, de l’Afrique à Chypre en passant par Venise, le voyage d’Othello est aussi un périple à l’intérieur d’un coeur à vif.

Pourquoi choisit-on de monter telle pièce ? Parce qu’on a l’intuition que les questions qu’elle pose vont nous aider à comprendre le monde dans lequel on vit. Le plus important n’est d’ailleurs pas la réponse mais la manière dont on explore le doute.

Othello, héros trop crédule, fragilisé par son statut d’étranger et marié par amour à la belle Desdémone est l’incarnation du doute le plus radical. C’est aussi la pièce idéale pour déployer tout le talent et le style de Sivadier : son théâtre pêchu, populaire et ludique s’offre toujours comme une fête pour un public complice. Les acteur·rices y occupent la première place, à commencer par Nicolas Bouchaud, l’alter ego du metteur en scène depuis plus de vingt ans, et Adama Diop dans le rôle-titre. La bande joue toute la palette d’une pièce que traversent à la fois le drame politique, la comédie amoureuse, la tragédie, laissant place aux improvisations bouffonnes, comme aux interrogations métaphysiques… Alliant intelligence du fond et plaisir de la forme, sa nouvelle création est l’occasion d’entendre comme jamais la grande modernité du dramaturge anglais.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-22T19:30:00+01:00

2023-02-25T23:00:00+01:00