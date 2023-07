L’été culturel du TnBA TnBA Bordeaux, 11 juillet 2023, Bordeaux.

L’été culturel du TnBA 11 juillet – 21 septembre TnBA Les ateliers et représentations sont gratuits et réservés aux publics des lieux

Le TnBA propose des ateliers des sensibilisation à la pratique théâtrale et des petites formes à installer dans des lieux non dédiés au théâtre, autour de rencontres et d’échanges avec les comédien.nes.

Des représentations de L’origine du monde d’après la BD de Liv Strömquiste mise en scène Claire-Aurore Bartolo et de Fiesta de Gwendoline Soublin mise en scène Bénédicte Simon, avec des comédien.nes isssu.es de l’école du TnBA sont installées dans des structures sociales, sanitaires et éducatives en Nouvelle-Aquitaine. Elles s’accompagnent d’actions culturelles en itinérance sur le territoire pour aller au plus près des publics.

TnBA 3 place Pierre Renaudel 33800 Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-07-11T16:00:00+02:00 – 2023-07-11T18:00:00+02:00

2023-09-21T14:00:00+02:00 – 2023-09-21T17:00:00+02:00

©_Pierre_Planchenault