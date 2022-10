Any attempts will end in crushed bodies and shattered bone – Jan Martens / GRIP & Dance On Ensemble TnBA, 14 octobre 2022, Bordeaux.

Any attempts will end in crushed bodies and shattered bone – Jan Martens / GRIP & Dance On Ensemble 14 et 15 octobre TnBA

tarif plein 26€ – tarif réduit 13€ – tarif carte Manuf’ 18€ – tarif Carte Manuf’ réduit 11€ tarif Pass Culture > voir sur pass.culture.fr

Ces 17 interprètes incarnent l’idée de révolte, et la violence du monde sur la musique de Henryk Górecki ou Kae Tempest, les pieds vissés au sol mais sans jamais ni s’écraser, ni se briser !

TnBA 3 Pl. Pierre Renaudel, 33800 Bordeaux Saint-Michel Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/any-attempts-jan-martens-14-15-octobre/?portfolioCats=26 »}]

[danse]

Jan Martens/GRIP & Dance On Ensemble

ven. 14 & sam. 15 octobre – 19h30

90 min – à partir de 16 ans

au TnBA – Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine

Any attempt will end in crushed bodies and shattered bones est une pièce à la beauté flamboyante ! Elle s'ouvre avec un solo merveilleux tout en lignes graphiques et géométriques puis laisse place à un duo, auquel succèdent des scènes de groupe. Dans cet ensemble se développe l'idée qu'un est multiple. Jan Martens signe une pièce très écrite et construite, où les lumières sont, comme les costumes, figuratifs, un spectacle puissant qui offre une belle diversité des danseur·euse·s, de toutes tailles, de toutes les couleurs et de tous âges. Ces 17 interprètes incarnent l'idée de révolte, et la violence du monde sur la musique de Henryk Górecki ou Kae Tempest, les pieds vissés au sol mais sans jamais ni s'écraser, ni se briser !

une coproduction La Danse en Grande Forme

en coréalisation avec le FAB, Festival international des Arts de Bordeaux Métropole 2022

en coréalisation avec le TnBA



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T19:30:00+02:00

2022-10-15T21:00:00+02:00

©Phile Deprez