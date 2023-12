[VISITE] Dans les coulisses du TNB TNB Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes [VISITE] Dans les coulisses du TNB TNB Rennes, 12 février 2024 17:00, Rennes. [VISITE] Dans les coulisses du TNB Lundi 12 février 2024, 18h00 TNB Gratuit, sur inscription, réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes. Une visite guidée de l’envers du décors du Théâtre National de Bretagne – TNB, vous est proposée par notre partenaire. Accompagnés par un agent du Théâtre National de Bretagne, visitez les salles de spectacles et les coulisses, en passant par la costumerie ou l’atelier de ce lieu emblématique de la culture rennaise. Découvrez son histoire, ses anecdotes et sa programmation. Infos pratiques : > Places limitées

> Gratuit

> Réservation en ligne avant le jeudi 8 février

> /! Visite en français ! Strictement réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes. TNB 1 rue saint hélier, rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/770248633397 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-12T18:00:00+01:00 – 2024-02-12T19:30:00+01:00

2024-02-12T18:00:00+01:00 – 2024-02-12T19:30:00+01:00 CMI Rennes Agenda culturel du CMI Rennes Détails Heure : 17:00 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Code postal 35000 Lieu TNB Adresse 1 rue saint hélier, rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville TNB Rennes Latitude 48.107925 Longitude -1.672538 latitude longitude 48.107925;-1.672538

TNB Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/