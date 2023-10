[THEATRE] Avant la terreur (Richard III) TNB Rennes, 23 novembre 2023, Rennes.

[THEATRE] Avant la terreur (Richard III) Jeudi 23 novembre, 19h30 TNB Places limitées / Payant sur inscription / Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Richard III, roi d’Angleterre né bossu et boiteux est animé d’une soif d’autorité telle qu’il tue tous ceux qui entravent sa route.

Vincent Macaigne transforme la pièce de Shakespeare en un moment comique et tragique, cruel et tendre. Il voit en Richard un personnage populaire. Quelqu’un que l’on croise sans doute, chaque jour, au travail ou dont on écoute les discours dans les débats politiques. Si Richard est un monstre, n’est-ce pas la faute d’une société malade ?

Places limitées

7€ / paiement en espèces

Réservation au CMI Rennes avant le vendredi 10 novembre

Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

TNB 1 rue saint hélier, rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

