DE FUNES, MOTEUR DEMANDE! TMP – THEATRE MUSICAL PIBRAC Pibrac, 2 mars 2024, Pibrac.

À ce jour, aucun biopic ne s’est aventuré à raconter la vie de Louis de Funès…Agnes Jihanopoulos, célèbre réalisatrice plusieurs fois primée à Cannes s’est lancée ce défi, et le film « Le roi Louis » doit être livré au plus vite !Mais tout se complique quand la production décide d’imposer Lucien Bacqueville, acteur du film au million d’entrées « Les randonneurs ne mangent pas de crêpes », pour incarner le rôle du comique légendaire…Il n’y a qu’un De Funès et notre malheureux apprenti comique va l’apprendre à ses dépens! Une comédie de Gilles Ramade et Mathilde RamadeDistributionCréation de la Cie Figaro & CoMise en scène et chorégraphies Mathilde RamadeAvec Anthony Carter, Johann Nicol, Anna Ramade et la participation de Gilles RamadeChœurs et danseur.se.s figurant.e.s de Figaro and Co

Tarif : 12.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:30

TMP – THEATRE MUSICAL PIBRAC 40 RUE PRINCIPALE 31820 Pibrac 31