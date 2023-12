ALADDIN TMP – THEATRE MUSICAL PIBRAC Pibrac, 27 janvier 2024, Pibrac.

Rejoignez-nous pour célébrer les 40 ans du Secret Panto Society.Aladdin emmène la Princesse Jasmine sur un tapis magique dans un nouveau monde, mais tout n’est pas un long fleuve tranquille dans ce monde fou de contes de fées. Le sorcier diabolique Abanazar est déterminé à s’assurer que le bien ne l’emporte jamais sur le mal dans les pantomimes.Avec des chants, des danses, des bouffonneries et une sélection des personnages des contes de fées les plus célèbres, notre pantomime originale de l’histoire d’Aladdin permettra la réalisation de tous vos souhaits.Join us as we celebrate 40 years of the Secret Panto Society with a genie-us panto of all pantos…Aladdin takes Princess Jasmine on a magic carpet ride into a whole new panto world, but it’s not smooth sailing in this crazy land of fairy tales. Evil sorcerer Abanazar is determined to ensure good never conquers evil in pantomime again.Featuring songs, dances, slapstick comedy and favourite fairy tale characters, our completely original re-imagining of the story of Aladdin will make all your wishes come true !

Tarif : 13.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 14:00

Réservez votre billet ici

TMP – THEATRE MUSICAL PIBRAC 40 RUE PRINCIPALE 31820 Pibrac 31