Spectacle : « Minus » – Mercredi 7 février TMP Pibrac, mercredi 7 février 2024.

Spectacle : « Minus » – Mercredi 7 février Un spectacle mouchamment drôle, totalement Bzzzzz, complétement insectisant… Mercredi 7 février, 16h30 TMP Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-07T16:30:00+01:00 – 2024-02-07T17:15:00+01:00

Fin : 2024-02-07T16:30:00+01:00 – 2024-02-07T17:15:00+01:00

Minus, pièce vocale et musicale pour la petite enfance offert par la Médiathèque le mercredi 7 février 2024 à 16h30 dans la salle du petit théâtre au TMP.

Dans le spectacle Minus, la Cie Amapola aborde avec humour et poésie les thématiques des émotions et de l’estime de soi.

C’est quoi le bonheur ? et puis c’est quoi être heureux ? trouver sa place ?

Minus, une petite mouche malmenée par la vie veut le rencontrer ce bonheur dont tout le monde parle et décide de partir à sa recherche.

A travers son périple rocambolesque dans un univers Pop-Up, elle va traverser toutes les émotions et apprendre à se connaître.

Les pages se tournent et dévoilent de nouveaux paysages et personnages qui aideront Minus à trouver sa voie.

Un conte randonnée rythmé par des chansons originales accompagnées au Ukulélé et au kazoo

TMP 40 rue Principale, 31820 Pibrac Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-pibrac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 86 09 69 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheque-pibrac.fr/nous-contacter »}]

spectacle enfants