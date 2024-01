Spectacle pour enfants en anglais : « Aladdin » – Du 27 janvier au 3 février TMP Pibrac, samedi 27 janvier 2024.

Spectacle pour enfants en anglais : « Aladdin » – Du 27 janvier au 3 février English Panto – Humour – Création au TMP 27 janvier – 3 février TMP Sur réservation

Début : 2024-01-27T14:00:00+01:00 – 2024-01-27T16:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T20:00:00+01:00 – 2024-02-03T22:00:00+01:00

Placement numéroté

En anglais / In English

Des chants, des danses, des bouffonneries, venez découvrir la nouvelle « panto-adaptation » du conte d’Aladin en famille !

Songs, dances, crazy slapstick, come discover the new panto-adaptation of Aladdin’s family tale !

Rejoignez-nous pour célébrer les 40 ans du Secret Panto Society avec les extravagances géniales qui permettront la réalisation de tous vos souhaits…

Aladdin meurt d’envie d’aventures, mais hélas il en est incapable, car il travaille à la laverie de sa maman. Alors qu’il ne s’y attendait pas, il découvre une lampe magique contenant un génie permettant de réaliser tous les souhaits. Il saisit l’opportunité d’emmener sa bien-aimée, la Princesse Jasmine sur un tapis magique dans un nouveau monde : Pantoland.

Mais tout n’est pas un long fleuve tranquille dans ce monde fou de magie et de contes de fées. Le sorcier diabolique Abanazar est déterminé à se saisir de la lampe magique pour s’assurer que le bien ne l’emporte plus jamais sur le mal dans les pantomimes.

Est-ce qu’Abanazar réussira à s’associer à ses vauriens de compères pour mettre fin à Pantoland ? Est-ce qu’Aladdin va savoir exactement quels sont ses envies ? La fin sera-t-elle heureuse ?

De toutes les pantomimes, la dernière est la plus originale réinterprétation de l’histoire d’Aladdin. Avec des chants, des danses, des bouffonneries et une sélection des personnages des contes de fées les plus célèbres, c’est une pantomime pour toute la famille que vous ne devez pas manquer !

Join us as we celebrate 40 years of the Secret Panto Society with a genie-us pantomime extravaganza which will make all your wishes come true…

Aladdin longs for adventure but is stuck working at his mother’s laundry. He unexpectedly comes into possession of a magic lamp containing a wish-granting genie. He seizes the opportunity to take his dream girl, Princess Jasmine, on a magic carpet ride into a whole new panto world.

But it’s not smooth sailing in this crazy land of magic and fairy tales. Evil sorcerer Abanazar is determined to get his hands on the lamp and use it to ensure good never conquers evil in pantomime ever again.

Will Abanazar’s ploy to unite with his fellow villains to bring down Pantoland succeed? Will Aladdin know to be careful what he wishes for? Will there be a happy ending?

This ultimate panto of all pantos is a completely original re-imagining of the story of Aladdin. With songs, dances, crazy slapstick comedy and a cast of favourite fairy tale characters, this is a celebratory pantomime treat for the whole family you do not want to miss !

Création 2024

40ème anniversaire !

The Secret Panto society

Normal 22 €

Coup de cœur * 18 €

Réduit ** 20 €

Enfants – 12 ans 12 €

* A partir de 3 spectacles achetés

** – de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, + de 60ans

Tarifs avec frais de location (1€) inclus

TMP 40 rue Principale, 31820 Pibrac Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie

spectacle enfants