Exposition Maryse Bernede – Du 9 au 28 janvier TMP Pibrac Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Pibrac Exposition Maryse Bernede – Du 9 au 28 janvier TMP Pibrac, 9 janvier 2024, Pibrac. Exposition Maryse Bernede – Du 9 au 28 janvier 9 – 28 janvier 2024 TMP Renseignements Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-09T09:00:00+01:00 – 2024-01-09T18:00:00+01:00

Le confinement m'a permis d'explorer sur le terrain écorces, feuillages, troncs sous formes d'empreintes, de compositions plus abstraites avec des techniques : mixtes : pastels, encre et papiers de soie mais aussi des linogravures. Les différentes séries seront présentées à l'exposition du TMP

TMP
40 rue Principale, 31820 Pibrac
Pibrac
31820 Haute-Garonne
Occitanie

