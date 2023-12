Théâtre : « L’incroyable destin de Cony le sapin » – Dimanche 17 décembre TMP Pibrac, 17 décembre 2023 13:30, Pibrac.

Le spectacle est offert par la ville de Pibrac !

Les familles avec des enfants aux écoles de Pibrac peuvent venir récupérer les billets dès à présent.

A partir du 12 décembre, la billetterie sera ouverte à tous.

Cony vit des jours heureux dans sa forêt en compagnie de ses amis de même bois. Et ça chante et ça danse et ça n’a qu’une vague idée de la menace constituée par les humains, principalement ceux qui sont pourvus de haches…

Pas de chance pour Cony, le voilà choisi pour orner le salon des parents de Millie.

Déraciné, il se retrouve enguirlandé au milieu des humains. Ce en quoi il n’est pas si différent de la petite Millie, dont la famille vient de déménager, la laissant quelque peu déracinée, elle-aussi.

Pour Noël, Millie ne demande pas grand-chose. Avoir des amis, voilà tout ce qui pourrait lui faire plaisir. Heureusement, elle n’est pas seule : Chiper, chien espiègle et polyglotte, lui tient compagnie

Sensibilisée par sa propre situation, Millie promet à son nouvel ami résineux de remédier à son exil dès la fin des fêtes et de le ramener en son vert pays. Mais les choses se gâtent lorsqu’elle apprend que son copain va finir en feu de joie le lendemain de Noël. Elle fera tout son possible pour ramener Cony dans la forêt, mais, entre un chien récalcitrant et un sapin plutôt “empoté”, le voyage ne sera pas simple !

DISTRIBUTION

Compagnie Les Astronambules

Les auteurs : Antoine Dufour et Jean-Paul Plot

Le metteur en scène : Antoine Dufour

Les comédiens : Faustine Crestey, Benoît Hennequin, Guillaume Cuq

La costumière : Kantuta Varlet, Atelier “Drôles de bobines”

Le décorateur : Marc Etiève

Le musicien et le créateur lumière : Antoine Dufour

L’illustratrice : Frédérique Héol

Les photographes : Baptiste Hamousin, Pascal Fayeton

TARIFS/INFORMATIONS

Tout public à partir de 5 ans

Durée : 50min

Placement libre

Gratuit, Offert par la ville

TMP 40 rue Principale, 31820 Pibrac Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T14:30:00+01:00 – 2023-12-17T15:30:00+01:00

2023-12-17T16:30:00+01:00 – 2023-12-17T17:30:00+01:00

