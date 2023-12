Spectacle Humour musical : « Shower Power » – Jeudi 14 décembre TMP Pibrac Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Pibrac Spectacle Humour musical : « Shower Power » – Jeudi 14 décembre TMP Pibrac, 14 décembre 2023 19:30, Pibrac. Spectacle Humour musical : « Shower Power » – Jeudi 14 décembre Jeudi 14 décembre, 20h30 TMP Renseignements Vous chantez sous la douche ? Eux aussi, mais sur scène ! Imaginez tout ce qui peut arriver dans une salle de bain quand on est six à chanter sous la douche ! Shower Power, c’est un spectacle musical décoiffant, intégralement a capella, où la finesse vocale de nos six personnages est mise en jeu dans des situations burlesques. Pris d’une douce folie contagieuse, ils se gargarisent d’arrangements originaux des quatre coins de la planète et font briller des pépites polyphoniques méconnues. Démêler les locks des Abyssinians, brosser les dents de Freddy Mercury, démaquiller Michael Jackson, faire un brushing aux Beatles, telle est leur mission, avec la polyphonie et le beat-box pour armes fatales ! Le public sort envoûté, les zygomatiques courbaturés et le moral remonté au beau fixe par la mise en scène bien léchée de Titus. ON EN PARLE « Douchés par la grâce ! » La Nouvelle république « Une performance vocale, des scènes cocasses, un spectacle musical aux arrangements originaux sous la direction de Titus » À la Une DISTRIBUTION Compagnie Autour de Peter Artistes : Priscilia Boussiquet, Thomas Testard, Cyprien Frette-Damicourt, Maud Gadrat, Gilles Monfort, Samuel Pelgris Arrangements et direction musicale : Gilles Monfort Mise en scène : Titus Son : Léo Denis Lumière : Cédric Siclet Crédits photo : Didier Goudal (photo avec les brosses à dents) Milki W (photo contre-plongée) TARIFS/INFORMATIONS Tout public à partir de 8 ans

Durée : 1h15

Placement numéroté Normal 29 €

Coup de cœur * 23 €

Réduit ** 25 €

Enfants – 12 ans 14 €

* A partir de 3 spectacles achetés

** – de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, + de 60ans TMP 40 rue Principale, 31820 Pibrac Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://tmp-pibrac.notre-billetterie.com/formulaire?dial=_sommaire2324 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T20:30:00+01:00 – 2023-12-14T21:45:00+01:00

