Spectacle Arts du cirque : « Futur Futur #2 » – Vendredi 8 décembre TMP Pibrac, 8 décembre 2023 19:30, Pibrac.

Ce spectacle programmé par le TMP, vous est offert dans le cadre des « actions culturelles en métropole » proposées par Toulouse Métropole.

Billets à retirer au TMP dès à présent, dans la limite des places disponibles.

https://vimeo.com/834064426

#2 WITH OR WITHOUT YOU

Projets de fin d’études de l’école supérieure des arts du cirque

Toulouse Occitanie

On est venu·e·s de loin pour vous voir de près.

Huit endroits du monde, deux océans, une planète réunie sur ce plateau partagé.

Après ce périlleux parcours, voici l’accouchement de cinq projets intégrant cinq spécialités de cirque, de la danse et du théâtre en quatre dimensions.

With or Without You.

TARIFS/INFORMATIONS

Tout public à partir de 8 ans

Durée : 1h

Placement libre

Offert par le TMP

Billets à retirer au guichet du TMP, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T21:30:00+01:00

spectacle pibrac