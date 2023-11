Spectacle musical « Le Neko Light Orchestra » – Vendredi 10 novembre TMP Pibrac, 10 novembre 2023, Pibrac.

Spectacle musical « Le Neko Light Orchestra » – Vendredi 10 novembre Vendredi 10 novembre, 20h30 TMP Sur réservation

Sur scène, 9 musiciens et une chanteuse lyrique vous proposent un concert de rock mélodique puissant qui invite le spectateur à un voyage épique et musical inoubliable.

LE NEKO LIGHT ORCHESTRA

Le Neko Light Orchestra est un collectif de 25 musiciens compositeurs, créé à Toulouse en 2011, spécialisé dans les réinterprétations des musiques des Cultures de l’Imaginaire. Le groupe s’illustre dans les univers de la science-fiction et de la fantasy comme les films d’animation d’Hayao Miyazaki, les musiques du jeu vidéo La Légende de Zelda…

Créé par Nicolas Chaccour, le collectif a rapidement pris cette forme de groupe de rock « qui se prend pour un orchestre » et réinterprète de nombreuses musiques avec sa sensibilité et son identité musicale, mais toujours dans un souci de création de versions inédites. Après des débuts dans des conventions des Cultures de L’Imaginaire et des conventions « geek », le groupe a rapidement trouvé sa place dans des salles de cinéma puis, dans les plus belles salles de concerts en France et à l’étranger.

https://youtu.be/-Kn13dUdunU

ON EN PARLE

« Les Toulousains composent, mélangent, réinterprètent les célèbres mélodies pour un spectacle unique »

Franceinfo

« La musique semble venue d’ailleurs : les musiciens vous entrainent dans un voyage champêtre, des batailles épiques, des chants elfiques traditionnels ou des chansons pops, d’une rare beauté »

Culture tops

DISTRIBUTION

Musiciens :

Eley (Violoncelle)

Gaëlle (Violon)

Melody (Flûtes)

Marjorie (Alto)

Alex McFly (Guitare)

Matt Preacherz (Basse)

Jean (Percussions)

Magic Jessy (Batterie)

Pandora (Chant lead)

Neko Nico (Piano)

Techniciens :

Johnny Torchy (Son face et direction technique)

Philippe Marchadier (Son retours)

Guillaume Le Toumelin (HF)

Mathieu Aupeix (Lumières)

Tout public à partir de 5 ans

Durée : 1h50

Placement numéroté

TARIFS

Normal 35 €

Coup de cœur * 28 €

Réduit ** 32 €

Enfants – 12ans 14 €

* A partir de 3 spectacles achetés

** – de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, + de 60ans

