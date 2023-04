Comédie : « La Puce à l’oreille » – Vendredi 14 avril TMP, 14 avril 2023, Pibrac.

Victor-Emmanuel Chandebise ne parvient plus à “honorer” sa charmante épouse Raymonde, qu’il adore pourtant !

Celle-ci le soupçonne aussitôt et décide de lui tendre un piège afin d’éprouver sa fidélité.

Pour le prendre en flagrant délit d’adultère, elle lui donne rendez-vous à l’Hôtel du Minet-Galant par l’entremise d’une lettre anonyme énamourée écrite par son amie Lucienne.

Dans l’établissement en question travaille un domestique pochetron qui ressemble comme deux gouttes d’eau à Victor-Emmanuel. Le sosie parfait ! Il n’en faut pas beaucoup plus pour que le manège s’emballe.

Entre malentendus et situations cocasses, l’intrigue vire à l’imbroglio pour notre plus grand plaisir.

Une comédie rythmée, transposée dans les années 50.

https://youtu.be/3jCkCz6eqls

ON EN PARLE

« Le metteur en scène embarque les comédiens dans un tempo effréné, jouant avec eux comme avec des marionnettes piégées dans un cauchemar éveillé, et prouve ainsi sa maîtrise du vaudeville et enchante le procédé d’écriture singulier de Feydeau. » L’Opinion Indépendante – Camélia Balistrou

« Un Feydeau survolté » La Dépêche du Midi – Sylvie Roux

« Le génie de Feydeau est de mettre les gens dans des situations incroyables dont ils ne savent pas se dépatouiller. Les personnages sont tributaires du destin. Ils subissent beaucoup plus qu’ils n’agissent ». Francis Azéma

DISTRIBUTION

PRODUCTION GRENIER THÉÂTRE & LA COMPAGNIE CŒUR ET JARDIN

Avec : Angélique Infante, Marc Faget, Philippe Canizarès, Lorenzo Salvaggio, Claude Hélias, Alexandra Pons, Frank Biagiotti, Robert Simon et Valérie Coré

Mise en scène : Francis Azéma

Régie et décors : Erwan Guillou

TARIFS

Normal 25 €

Coup de cœur * 21 €

Réduit ** 23 €

Enfants – 12 ans 13 €

* A partir de 3 spectacles achetés

** – de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, + de 60ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T20:30:00+02:00 – 2023-04-14T22:30:00+02:00

