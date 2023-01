“Drum Brothers” by Les frères Colle – Vendredi 10 février TMP Pibrac Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

"Drum Brothers" by Les frères Colle – Vendredi 10 février Vendredi 10 février, 20h30 TMP

Sur réservation

Spectacle familial à partir de 6 ans – Musiciens, circassiens, clowns, acrobates ! TMP 40 rue Principale, 31820 Pibrac Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie Finalistes La France A Un Incroyable Talent – 2021 Clément donne le temps, Cyril arrive à temps, Stéphane, lui, est à contretemps. Ces trois frères tambourinent depuis leur naissance pour nous offrir une performance de jonglerie musicale virevoltante et remplie d’humour. Entre rythmes effrénés et poésie, les trois frères mélangent allègrement les disciplines. Une expérience inédite de jonglerie musicale, des numéros époustouflants, un l’humour décalé ! Inclassable ! TARIFS

Normal 25 €

Coup de cœur * 21 €

Réduit ** 23 €

Enfants – 12 ans 13 €

* A partir de 3 spectacles achetés

** – de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, + de 60ans

